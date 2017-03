Play-off 2 het kerkhof? Dit Dream Team kan u van gedachten doen veranderen

Doel

Voor alle duidelijkheid, we kiezen maximaal drie spelers per ploeg. Anders was het hier een strijd geweest tussen ene Mathew Ryan en Hendrik Van Crombrugge. De doelman van Eupen komt in ons team en verdient dat ook. Hij zat na zijn sterke prestaties niet voor niets in de voorselectie van Roberto Martinez.

Verdediging

In de defensie was Aleksandar Bjelica de muur bij KV Mechelen. De Serviër deed het uitstekend en bracht de Kakkers bijna naar play-off 1. In het centrum kiezen we voor Omar Colley, toch één van de ontdekkingen bij Racing Genk.

Op rechts gaan we naar een speler waarvan we niet meteen verwachten dat hij nog lang bij zijn huidige ploeg zal blijven. Laurent Jans is week na week één van de uitblinkers bij Waasland-Beveren. De Luxemburgse international is dus een zekerheidje op rechts in ons team.

Middenveld

Dat we op het middenveld jongens van Racing Genk zouden tegenkomen, was geen verrassing. Van de huidige heilige drievuldigheid kiezen we er twee. Ruslan Malinovskyi maakte indruk met zijn pure klasse na zijn terugkeer van een zware blessure. Pozuelo is meer dan ooit de draaischijf bij de Limburgers en zit steeds beter in zijn vel.

Wat gezegd van Stef Peeters? Het voormalige jeugdproduct van Racing Genk etaleerde meermaals zijn klasse en blonk uit door zijn traptechniek. Zijn vele assists zorgden ervoor dat STVV een rustig seizoen doormaakte. Op links was Onyekuru bij Eupen zonder meer de revelatie. Benieuwd of hij zijn niveau terugvindt in de play-offs.

Aanval

Voorin kleurt het rood in dit elftal. Idriss Saadi is dé ontdekking bij KV Kortrijk en scoorde de ene goal na de andere voor de Kerels. Ook Orlando Sá deed dat, maar dan in loondienst van Standard. De Portugees bewees een echte aanwinst te zijn voor onze competitie.

Wat zullen ze bij Standard ook tevreden zijn dat Ishak Belfodil daar nog speelt. De Franse Algerijn is de spil van elke aanval van de Rouches, strooide met assists en knalde zelf ook heel wat ballen tegen de touwen. Bovendien heb je er 95 minuten lang werk mee.