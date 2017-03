VIDEO: Rode Duivels brengen mooi eerbetoon aan slachtoffers aanslagen

door Sander De Graeve en Johan Walckiers vanuit Tubeke

De Rode Duivels hielden een minuut stilte voor de slachtoffers van de aanslagen van een jaar geleden

Foto: © photonews

22 maart, het is een datum die bij alle Belgen in het geheugen gegrift staat. Exact een jaar geleden ontploften de bommen in de vertrekhal van Zaventem en in het metrostation Maalbeek.