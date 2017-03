Wilmots heeft werk: Ivoorkust moet helemaal van nul beginnen

Ook al zijn jongens als Yaya Touré en Didier Drogba niet meer van de partij, toch zit er wel wat talent in het elftal. Het team moet wel van nul af aan opnieuw opgebouwd worden, aangezien het niet voorbij de groepsfase van de recente Afrika Cup geraakte. De gouden generatie is niet meer. Hiermee moet Wilmots het doen.

Doel: geen Copa meer

Tussen de palen zien we Barry Boubacar Copa niet meer opduiken. De nieuwe titularis is Sylvain Gbohouo. Hij heeft nog werk om naar het niveau van Copa te geraken, Wilmots zal een goeie verdediging voor de doelman van TP Mazembe moeten opstellen.

Achterin: Bailly de patron

In de defensie is Eric Bailly van Manchester United de grote naam. Daarnaast kan Wilmots rekenen op Wilfried Kanon (ADO Den Haag) of Lamine Koné (Sunderland). Op rechts wordt Serge Aurier (PSG) normaal gezien de titularis. Op links zou Adama Traoré van Basel de lijnen moeten uitzetten. Ook Bagayoko van Sint-Truiden is een optie op de rechtsbackpositie.

Erik Bailly in duel met Mbokani op de Afrika Cup

Kessié hét talent

Het middenveld dan, daar vind je met Dié (Basel), Doukouré (Metz) en Kessié (Atalanta) een middelmatig blok. Die laatste is misschien wel het grootste Ivoriaanse talent. Op zijn twintigste toont hij zich bij Atalanta. Dié zit echter aan het einde van zijn carrière en Doukouré breekt niet al teveel potten. Hier kan wel wat talent bij.

Bony is Drogba niet

Voorin zal het even wennen zijn zonder Hazard en Lukaku. Maar met Kalou (Hertha Berlijn), Zaha (Crystal Palace), Gradel (Bournemouth) en Pepe (Angers) loopt er wel wat talent rond op de flanken. Daarvan staat Zaha met stip op nummer één.

Diep in de spits is er geen Didier Drogba meer. Wilfried Bony was het talent dat hem zou moeten doen vergeten, maar hij bleef hangen bij zijn overstap naar Manchester City. Ook bij Stoke loopt het niet altijd even goed.