Bankzitter bij zijn club, maar dat tast deze Rode Duivel zijn zelfvertrouwen niet aan: "Ik weet dat ik de kwaliteiten heb voor de top"

Origi zelf vindt van zichzelf dat hij de kwaliteiten heeft om te slagen bij Liverpool of eender welke club. En we geven hem daar gelijk in. Maar Jürgen Klopp gebruikt hem vooral als luxe-invaller. "Vorig seizoen waren er meer matchen, toen was het makkelijker om meer te spelen. Maar ik wil altijd en overal spelen. En ik geloof in mezelf: ik weet dat ik de kwaliteiten daarvoor heb. En dan is het inderdaad frustrerend als je dat niet kan tonen", vertelde Orogi ons vandaag.

Origi heeft moeilijke momenten gekend, maar momenten van twijfel in zichzelf waren daar niet bij. "In een voetbalcarrière moet je kunnen omgaan met tegenslagen. Dat is niet om blij van te worden, maar er zijn altijd manieren om daar mee om te gaan. Ik ga mijn armen niet laten hangen... Nee, ik ga dan nog harder werken."

Ik zit er zo dichtbij, de weg is niet zo lang meer

De juiste mentaliteit en daarmee zal hij ook punten scoren bij Klopp op de duur. "Er zijn niet echt veel spitsen die op dezelfde manier spelen als ik. Ik heb een individuele actie en heb mijn snelheid."

Maar het WK in Rusland lijkt nu nog ver weg, maar straks moet hij wel spelen of de bondscoach zou hem wel eens over het hoofd kunnen zien. "Of ik volgend seizoen voor de minuten moet kiezen in functie van het WK? Kijk, ik zit bij een topclub. Aan de ene kant is het daar moeilijker om in de basis te geraken, aan de andere kant is de weg ook niet meer zo lang. Ik zit er dichtbij. Het is aan mij om als ik de kans krijg mijn honger te tonen. En die honger is enorm!"