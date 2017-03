'Barcelona schrapt twee grote namen, deze trainers zijn wÃ©l nog in de running om Luis Enrique op te volgen'

Zo meldt Mundo Deportivo dat Barcelona de namen van Jürgen Klopp (Liverpool), Quique Setien (Las Palmas) én Jorge Sampaoli (Sevilla) van zijn lijstje met potentiële opvolgers voor Luis Enrique heeft geschrapt.

Die laatste leek even de gedoodverfde opvolger van Enrique, maar dreigt nu naast een job bij Barcelona te grijpen. De drie coaches voldoen volgens het bestuur van de Catalaanse reus om verschillende redenen niet aan het gezochte profiel.

Koeman?

Zijn wel nog steeds in de running om het roer op Camp Nou over te nemen: Ronald Koeman (Everton), Juan Carlos Unzué (assistent bij Barcelona), Ernesto Valverde (Athletic Bilbao) en Eusebio Sacristan (Real Sociedad). Wie moet er volgens jou coach worden bij Barcelona? Laat het ons weten in onderstaande poll!