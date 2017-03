Gaat hij met pensioen of niet? Leekens doorbreekt het stilzwijgen

“Ik heb het bij Algerije voor bekeken gehouden omdat de voorzitter die mij had gehaald van plan was om te vertrekken. Ik voelde nog maar weinig steun en dat was dan ook de voornaamste reden voor mij om niet verder te gaan als bondscoach van Algerije”, vertelt Leekens in een gesprek met Voetbalkrant.com.

Nog niet met pensioen

Ondanks het feit dat her en der al werd gefluisterd dat Leekens met pensioen zou gaan, is daar niets van aan. Mac The Knife bruist ook op zijn 67ste nog van de energie. “Neen, ik ga nog niet met pensioen", verzekert Leekens ons. "Ik weet hoeveel werk ik in mijn vak steek en hoe graag ik het nog steeds uitoefen. Ik ga nog eventjes door, hoor.”

“Anderen mogen zeggen wat ze willen, maar enkel ik bepaal wanneer ik stop als trainer. Ik kan toch niet thuis blijven zitten. De passie en de goesting zijn er nog steeds en ik sta dan ook open voor een nieuwe uitdaging.”