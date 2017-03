KV Mechelen ei zo na hofleverancier bij nationale beloften: "Dit doet deugd, maar komt niet uit de lucht vallen"

"De laatste vier, vijf jaar hebben we intens ingezet op onze jeugdwerking" - Johan Timmermans Deel deze quote:

Het was wellicht niet eenvoudig om die jeugdwerking opnieuw op te vullen met veel getalenteerde spelers?

“De laatste vier, vijf jaar hebben we intens op onze jeugdwerking ingezet en daar plukken we nu de vruchten van. Ook de volgende jaren hopen we dat er nog heel wat jongens uit de eigen jeugd doorstromen naar het eerste elftal.”

Jonge Belgische talenten een kans geven in het eerste elftal, dat is iets waar jullie bekend om willen staan?

“Dat is onze ambitie, ja. De eigen jeugd moet op de eerste plaats komen en de kans krijgen om zich te ontplooien. Wat dat betreft hebben we al meermaals rond de tafel gezeten met Yannick Ferrera en de trainers van de jeugdploegen. Er is een nauw contact en een goede samenwerking.”