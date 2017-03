Titularis Rode Duivels beseft: "Er zullen er altijd voor en tegen me zijn, maar als ik hier ben, zal ik wel kwaliteiten hebben"

Ciman loopt er niet meer bij om de hoop te vullen. Al ontgoochelde hij nooit toen hij moest depanneren, onbetwist titularis was hij nooit. In de driemansverdediging van Martinez is hij dat wel. Ondanks concurrentie van Thomas Vermaelen, die intrinsiek wel een groter potentieel heeft, maar o zo broos is.

De verdediger van het Canadese Montreal heeft echter al te veel meegemaakt om zichzelf zo te zien. "Ik kom naar hier en voel respect, dat is ooit anders geweest", knikt hij wel. "Ik voel het vertrouwen van de bondscoach. Maar er zullen er altijd voor en tegen me zijn. Zo is het nu eenmaal. Ik viel ineens uit de selectie. Misschien wel door omstandigheden, maar het deed toch pijn. Maar ok, het heeft geen zin meer om daar op terug te komen."

"Of ik nu een vaste titularis ben, daar spreek ik me niet over uit."

Dat is wel een feit, maar Ciman in die driemansverdediging blijkt wel een succesformule te zijn. "Als ik naar hier mag komen, betekent dat toch dat ik bepaalde kwaliteiten heb. Of ik nu een vaste titularis ben, daar spreek ik me niet over uit. Vermaelen is er ook nog en Vincent komt ook terug. Ik zou het fantastisch vinden als ik mijn internationale loopbaan kan afsluiten met een WK. In die driemansverdediging voel ik me goed, ik kan de verdediging en het middenveld sturen. Zo heb ik het graag."