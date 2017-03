Wilmots na zijn verrassende keuze: "Waarom niet eens een avontuur?"

De eenheid in de ploeg krijgen, dat zal essentieel zijn -Marc Wilmots Deel deze quote:

"De eenheid in de ploeg, dat zal essentieel zijn", gaf de doorgaans goeie peoplemanager aan. Maar hoe komt Wilmots in godsnaam bij de Oranje Olifanten terecht? "Eigenlijk verliep alles heel natuurlijk. Wanneer de voorzitter belt en je vraagt of je geïnteresseerd bent, heb je maar twee opties. Ja of neen."

"Het interesseerde me en van daaruit is alles begonnen. Ik heb mijn visie op de zaken gedeeld. We werden uitgeschakeld in de eerste ronde van de Afrika Cup, dus we moeten terug naar boven zien te geraken." Bekijk hieronder beelden van de voorstelling van Wilmots. Opgelet, het laden van de beelden kan enkele ogenblikken in beslag nemen.