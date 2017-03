Wilmots zegt meteen waar het op staat: "Ik ben de enige baas" & "Ik hoop dat iedereen dat begrijpt"

“Als ik een uitdaging aanga, dan ben ik de enige baas aan boord”, aldus een zelfzekere Wilmots. “Ik volg mijn eigen weg en ik voer de zaken uit zoals ik denk dat ze het beste worden uitgevoerd. Eenheid, eerlijkheid en hard werken: dat zijn voor mij kernwoorden.”

Net als bij de Rode Duivels zal er ook bij Ivoorkust heel wat druk komen kijken bij het coachen. “Ik zal geen druk van een club of van een zaakwaarnemer voelen zoals dat bij een club misschien wel het geval kan zijn. Ik heb geen last van druk.”

Ploeg

Wilmots hoopt alleszins dat iedere neus straks in dezelfde richting staat bij Ivoorkust. “Als we als ploeg voor de dag komen, zullen we sterk zijn. Ik hoop dat iedereen dat begrijpt, want anders wordt het moeilijk om onder mij te spelen.”