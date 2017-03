'Napoli biedt loon van 2,25 miljoen euro, maar Mertens wil nog veel meer verdienen'

door Redactie



'Napoli biedt loon van 2,25 miljoen euro, maar Dries Mertens wil nog veel meer verdienen'

Foto: © photonews

Dries Mertens is de laatste tijd 'on fire'. De Rode Duivel scoort bij zijn Italiaanse club Napoli aan de lopende band en dat is niemand ontgaan. Het bestuur van Napoli wil Mertens snel een nieuw contract laten tekenen, maar onze landgenoot zal niet onder eender welke voorwaarden bij zijn huidige club blijven.