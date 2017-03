Nainggolan pur sang: "Ik top? Ik heb me al beter gevoeld"

Als je de statistieken van Nainggolan bekijkt denk je toch dat hij op zijn 28ste aan zijn top zit. "Nee, fysiek heb ik me zelfs al veel beter gevoeld. Ik voel me soms oud", lachte hij. "Ik speel nu negen jaar op hoog niveau en elk seizoen zijn dat 35-40 matchen. Fysiek heb ik zeker beter gestaan, maar de ervaring geeft nu de doorslag."

Dat is zelfs logisch, want nooit eerder in zijn carrière heeft hij minder fouten begaan. Twee gele kaarten heeft hij nog maar dit seizoen. "Ik speel hoger op het veld hé. 't Is tegenwoordig meer stampen krijgen dan ze geven", kreeg hij de lachers op zijn hand.