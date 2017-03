Martinez diep onder de indruk van 'buitengewone' Lukaku: "Zo allround en doelgericht op z'n 23ste, indrukwekkend"

Romelu zoekt een uitdaging, maar dat betekent niet dat hij sowieso moet veranderen van club of competitie - Roberto Martinez Deel deze quote:

De Catalaan werkte met onze landgenoot al samen bij Everton. "In zijn beginperiode focuste hij zich vooral op hoe hij 90 minuten in de Premier League zo goed mogelijk kon bolwerken. Vervolgens is hij zich steeds meer op alle facetten van een aanvaller gaan richten. De laatste jaren werd hij zéér allround."

Lukaku wil zijn contract bij The Toffees niet verlengen en snakt naar de Champions League. Een logische volgende stap? "Elke speler gaat in zijn carrière op zoek naar uitdagingen. Ook Romelu wil altijd maar beter worden. Maar dat betekent niet dat je sowieso moet veranderen van club of competitie", vindt Martinez.