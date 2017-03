Martinez looft Anderlecht-middenvelder, maar is ook streng

Tielemans is één van de meest veelbelovende talenten in Europa, dat beseft ook Martinez. "Youri is een uitzonderlijke speler, we kennen allemaal zijn kwaliteiten. Wat ik vooral leuk vind, is zijn persoonlijkheid. Het is ongelooflijk om een speler op negentien jaar te zien met zo’n ervaring," zei hij in Het Nieuwsblad.

Maar er zijn wel nog werkpunten. "Het is belangrijk dat hij zichzelf blijft uitdagen en daarmee bedoel ik niet dat een transfer absoluut noodzakelijk is. Ik zie hem constant progressie maken, maar soms kan zijn spel nog iets te 'simpel' worden. Daarnaast kan ook zijn winnaarsmentaliteit nog beter. Hij moet nog meer wedstrijden echt willen winnen."