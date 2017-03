Het lievelingseten van Ruud Vormer, zijn favoriete club in BelgiÃ« nÃ¡Ã¡st blauw-zwart Ã©n: "Misschien gaat die ouwe nog door ..."

"Toen ik kleiner was, was ik fan van Manchester United", bekende Ruud Vormer. Die ook meteen toegaf welke ploeg uit de Jupiler Pro League het meeste sympathie bij hem opwekt. "Zulte Waregem heeft wel wat, Davy De fauw heb ik ook hoog zitten en ik ken hem nog van bij Brugge. Tof dat ze de Beker van België hebben gewonnen."

Lekker biefstukje met sausje erbij ...

Vormer lijkt in aanmerking te komen om volgend jaar de nieuwe aanvoerder van Club Brugge te worden. "Maar misschien gaat die ouwe nog wel een jaartje door, dat zou ik ook wel prettig vinden", lachte hij met de knipoog richting ouderdomsdeken én sterkhouder Timmy Simons.

Verder ging het over de hobby's naast het voetbal - "Spelen met de kinderen, voetballen met de kleine, shoppen met de vrouw en tijd doorbrengen met de familie" - en lekker eten: "Doe maar een pasta of een goed biefstukje met een lekker sausje erbij." Dat Laurens De Bock, Lex immers en José Izquierdo de lolbroeken bij blauw-zwart zijn? Dat wisten we al ...