Knalseizoen met 25 goals, maar Dries Mertens was nu evengoed ploegmaat van Axel Witsel: "De gesprekken liepen, tot..."

Dries moet een keuze maken waar hij zich het beste bij voelt - Axel Witsel Deel deze quote:

"We hebben wel eens over het leven in China gepraat. Maar uiteindelijk moet Dries een keuze maken waar hij zich het beste bij voelt." Na zijn 25 goals op clubniveau is de kans groot dat Mertens een verbeterd contract tekent bij Napoli of naar een Europese topclub verhuist.