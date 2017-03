DÃ© miraculeuze genezing? "Ik zet dit boven alle andere prijzen en wel hierom ..."

Een mirakel van Lourdes? Neen, gewoon een kwestie van heel hard werken. "Het is een voordeel dat mijn vriendin een kinesiste is, zo kon ik elke dag werken." Na een operatie aan de meniscus ben je nochtans meestal (minstens) zes weken buiten strijd. "Dat klopt, maar het werden dus 4 weken en 5 dagen."

Timothy Derijck stond er plots in de bekerfinale. Hij bracht communicatie en ervaring achterin én poeierde na 120 zware minuten nog een strafschop tegen de touwen zoals hij dat ook in de competitie al een paar keer had gedaan. "Na 120 minuten voelde ik het wel, dat was genoeg."

Onverantwoorde risico's heeft Derijck niet genomen. "Ik heb de hele week kunnen meetrainen en we hebben goed opgevolgd of er geen terugslag volgde. Ik had het gevoel dat ik kon spelen, al was ik natuurlijk niet 100% fit en miste ik wat matchritme. Maar ik wilde er erg graag bij zijn."

Twee keer was hij er al bij in een bekerfinale met PSV Eindhoven. "Maar ik wilde er ook eens eentje echt spelen. Dat ik met een doelpunt belangrijk kon zijn en zo de club helpen? Dat maakt het enkel specialer. Ik zet deze bekerzege dan ook helemaal bovenaan. En nu willen we in de play-offs verder gaan op ons elan en zeker geen gezichtverlies leiden."