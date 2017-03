Geen gevolgen voor scheidsrechter van BarÃ§a-PSG, die steun krijgt van UEFA

De penalty's die Barcelona kreeg, de penalty die PSG niet kreeg en andere onterechte beslissingen waren de punten van kritiek uit het PSG-kamp. De Franse club stuurde zelfs een officiële klacht naar de UEFA met acht cruciale fouten van scheidsrechter Aytekin. Maar dat had niet het gewenste effect, want UEFA-voorzitter Aleksander Ceferin staat achter de scheidsrechter.

"We zullen hem niet schorsen, wij schorsen geen scheidsrechters. Als iets niet goed verlopen is, dan bespreken we dat. Maar er is geen sprake van schorsen. Het is alsof je een speler zou schorsen die een strafschop heeft gemist. Hij belandt gewoon op de bank als hij veel strafschoppen niet benut," zei de voorzitter op een congres in Portugal. Er zullen dus geen zware gevolgen komen voor Aytekin.