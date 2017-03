Waarom Genk draaischijf Pozuelo niet nog een seizoen kan houden

De 25-jarige Spanjaard ontpopte zich tot dé patron op het middenveld van Genk. Pozuelo is de draaischijf van de Limburgse club, ziet het snel en probeert de balletjes op de juiste plaats neer te leggen om zijn ploegmakkers in scoringspositie te brengen. Toch moet Genk wellicht op zoek naar een vervanger voor de ex-speler van Real Betis.

Genk lichtte dan wel de optie in het contract van Pozuelo - waardoor de Spanjaard ook de komende twee seizoenen onder contract ligt in de Luminus -, toch lijkt de middenvelder straks te vertrekken. Niet omdat hij op sportief vlak per se een stap hogerop wil zetten, wel om persoonlijke redenen.

Vrouw en kinderen al terug in Spanje, wanneer volgt Pozuelo?

Volgens Het Laatste Nieuws kan het gezin van Pozuelo – zijn echtgenote Beatriz en twee zoontjes Alejandro Junior en Alvaro – niet aarden in België. De vrouw en kinderen zijn inmiddels weer naar Spanje verhuisd.

Een terugkeer naar de Spaanse competitie zou dan ook goed uitgekomen voor Pozuelo. Tijdens de dubbele confrontatie in de Europa League met Celta de Vigo krijgt hij alvast de kans om zich te tonen.