'Wayne Rooney blijft in Engeland en maakt na het seizoen opmerkelijke transfer bekend'

Rooney lijkt namelijk zelf te beseffen dat het tijd is om een stapje terug te zetten. Volgens The Independent zou de aanvaller niet voor een lucratieve transfer naar China kiezen, maar gewoon in Engeland blijven en… terugkeren naar zijn ex-club Everton.

Everton hengelde tijdens de voorbije maanden al enkele keren naar een terugkeer van zijn voormalige jeugdspeler, maar een transfer kwam er tot dusver niet. The Toffees moeten rekening houden met een vertrek van Romelu Lukaku en in dat opzicht zou de terugkeer van Rooney natuurlijk welgekomen zijn.

Gratis

Het opmerkelijkste aan heel het verhaal is dat The Independent meent te weten dat Manchester United zich heel menselijk zou willen opstellen bij een transfer. De Engelse recordkampioen zou Rooney – die heel wat voor de club heeft betekend – zelfs gratis naar zijn ex-club willen laten vertrekken.