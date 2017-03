Tielemans is klaar voor de basis: "Ik weet dat mijn kans gaat komen"

In de ploeg van Roberto Martinez moet hij de concurrentie aangaan met Axel Witsel. En laat die nu net een vreemde carrièrekeuze gemaakt hebben. Er liggen dus kansen... "Ja, ik ben klaar voor een basisplaats. Ik weet dat er veel middenvelder zijn met heel veel kwaliteiten, maar ik ben geduldig", speelt hij de perfecte kernspeler.

Maar indien Tielemans tien jaar eerder was geboren, had hij nu misschien wel al 30 caps achter zijn naam. Zoals Lukaku en Kompanyu op die leeftijd. Maar Tielemans staat klaar. "De bondscoach heeft met me gesproken en me raad gegeven hoe ik nog beter kan worden. En wat ik moet doen bij de nationale ploeg. Want met drie of vier achteraan spelen, maakt toch een groot verschil.