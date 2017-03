Belgische U19 pakken drie gouden punten na goal Verstraete en hÃ©Ã©rlijke vrijschop van Rigo

In de aanvangsfase hielden de Belgen en de Zweden elkaar in evenwicht. Het was een beetje aftasten langs beide kanten en op sommige momenten best wel een tactisch steekspelletje. Op het middenveld van de jonge Duivels werd er ook net iets te vaak voor een balletje breed gekozen in plaats van diepgang te creëren.

De ploeg van Gert Verheyen – in een 3-5-2 met diepe spitsen Vancamp (Anderlecht) en Sula (OH Leuven) – kwam er langzaam maar zeker door en tekende voor de beste kansjes. Seigers kopte naast bij een corner, Vancamp trapte net naast en een afgeweken voorzet belandde via de Zweedse doelman tegen de lat.

Zweden komen op voorsprong, maar Verstraete zorgt voor gelijkmaker

Toch waren het de jonge Zweden die op voorsprong kwamen. Nadat Rigo (PSV) zich iets te makkelijk liet aftroeven op het middenveld kon Inglesson uiteindelijk alleen op Svilar af. De doelman van Anderlecht was kansloos en de 1-0 voor ‘thuisploeg’ Zweden was een feit.

Toch gaven onze landgenoten zich niet gewonnen. Nadat een voorzet ver doorwaaide, legde Delorge (Genk) de bal goed achteruit en jaste Gent-talent Louis Verstraete de bal hard tegen de touwen: 1-1. Op slag van rust hield Svilar de Belgische U19 recht, al liet ook de afwerking van Isak – u weet wel, die jonge kerel waar Borussia Dortmund ruim 10 miljoen euro voor neertelde – te wensen over.

Svilar houdt Belgen recht

Na de pauze ging het spel vaker op en neer. Er ontstonden meer ruimtes, maar daarvan werd niet geprofiteerd. Daneels (PSV) – die de geblesseerde Vancamp kwam vervangen - toonde flitsen van zijn talent, maar de ploeg van Verheyen kon geen uitgespeelde doelkansen bij elkaar spelen.

Integendeel: de Zweden waren veel dichter bij een tweede doelpunt. Na een knappe actie bewaarde Isak het overzicht. Johansson viseerde de korte hoek, maar Svilar – die al op het verkeerde been leek te staan – schudde een broodnodige reflex uit zijn handschoenen.

Klasseflits Rigo bezorgt jonge Rode Duivels drie gouden punten

De Zweden vergaten het af te maken en zo kantelde de wedstrijd in het voordeel van de Belgen. Seigers (Genk) beroerde de bal net niet hard genoeg om de Zweedse doelman te verrassen, maar iets minder dan tien minuten voor tijd pakte Rigo uit met een klasseflits. De middenvelder draaide een vrijschop van op iets meer dan twintig meter keurig over de muur en tussen de paal en Johansson binnen: 1-2!

Bij 1-2 bleef het uiteindelijk ook en zo beginnen de nationale U19 met drie belangrijke punten aan de eliteronde. In de komende dagen staan nog wedstrijden tegen Italië (zaterdag om 15u in Hamme) en Ierland (dinsdag om 19u in Beveren) op het programma. Om naar het EK in Georgië (in juli) te mogen, moeten de Belgen eerste eindigen in hun poule.