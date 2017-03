We voetballen wellicht tot in juni: bedankt, Mr. Trump

De wedstrijd dus, niet het bezoek van de meest controversiële Amerikaanse president in decennia aan ons land. De veiligheidsdiensten zullen het op die dag te druk hebben om ook nog eens een voetbalwedstrijd te laten doorgaan.

De Pro League gaat ervan uit dat de wedstrijd uitgesteld wordt en wellicht wordt die partij op 27 of 28 mei gespeeld, een halve week later dan gepland. Het is dus best mogelijk dat de barragematch voor Europees voetbal in juni plaatsvindt. De club die dat ticket binnenhaalt, moet dan nog vreselijk vroeg Europa in.