Ook broer Moses Simon strijkt neer in BelgiÃ«

Ook broer Moses Simon strijkt neer in België

door Sander De Graeve

door

Broer van Moses Simon strijkt neer bij Waasland-Beveren

Foto: © photonews

We herinneren ons allemaal nog de eerste weken van Moses Simon in onze competitie. De dribbelkont speelde alles kapot en hielp Gent op die manier mee aan de titel. Nu is ook zijn broer in het land.