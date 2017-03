Flashback naar de reguliere competitie: Emomomentjes (Buffel, Westerlo, Raman, Chapecoense, ...)

Thomas Buffel

Wie heeft het de voorbije maanden droog kunnen houden bij de situatie van Thomas Buffel? Het moet een erg sterke mens zijn. De kapitein van Racing Genk heeft er een dramatisch voorjaar opzitten, waarbij hij zijn vrouw Stephanie moest ten grave dragen.

Vele ploegen kwamen met een eerbetoon voor Buffel, die enorm gerespecteerd wordt overal. Colin Coosemans legde de match tussen Mechelen en Genk zelfs een minuut stil in minuut 19. En Buffel zelf eerde zijn vrouw na zijn doelpunt in Westerlo nog een keer.

Chapecoense

Zo mogelijk een nog droever verhaal - vanwege een veel hogere menselijke tol - was dat van Chapecoense. Op weg om de Zuid-Amerikaanse Europa League misschien wel te winnen, maar plots 75% van de club overleden in een vliegtuigongeluk.

De hele voetbalwereld kwam in actie, Chape kreeg de beker alsnog cadeau en ondertussen is de ploeg opnieuw traag, maar gestaag in opnieuw.

Ook hen vergeten we niet ...

Verder zijn de Belgische fans ook gewoon erg 'goed' in het eren van hun doden. De vader van Weiler, coryfeeën bij Anderlecht en andere clubs, supporters van verschillende ploegen ... Allemaal kregen ze dit seizoen wel een eerbetoon. Maar uit het oog is nooit uit het hart op onze velden.

Na al die jaren is het blauw-zwarte publiek nog steeds trouw aan Sterchele, terwijl ze bij Lokeren blijven zingen voor Gregory Mertens, in Gent elke week Mia weerklinkt ter ere van Luc De Vos, ... Ook hen vergeten we met zijn allen klaarblijkelijk niet, mooi.

Traantjes in het Kuipke

Westerlo speelt niet langer op het hoogste niveau in de Jupiler Pro League. Na de miraculeuze redding van Moeskroen zijn de Kemphanen het slachtoffer van dienst.

Na de 0-4 nederlaag tegen Genk vloeiden de traantjes dan ook rijkelijk bij spelers en fans. We zullen de ploeg uit de Kempen missen op het hoogste niveau.

En ook nog dit ...

Maar voetbal is ook positieve emotie. Uitgelatenheid én mooie momenten. Kersvers vader Tielemans die een knuffel krijgt van een fan en in de plaats een truitje uitdeelt, Butelle die een van de oplopertjes zijn trui geeft tegen de kou, Raman die eindelijk afscheid kon nemen van de fans van Gent (en in tranen uitbarstte), Marc 'Couckebak' Coucke die voor veel sfeer en emoties zorgde, ...