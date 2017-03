MbappÃ©, het nieuwe godenkind van het Franse voetbal. "Deschamps kÃ³n er niet naast kijken"

Landuyt is commentator bij ELEVEN, de rechtenhouder van de Ligue 1 in België. “Ik denk dat je dezer dagen niet naast hem kunt kijken, hij is hét nieuwe talent dit seizoen.” De parallel naar een ander toptalent is snel getrokken. “Het is in navolging van Martial. Hij is de beste spits in de Ligue 1 en de exponent van het goeie spel van Monaco.”

Het gaat razendsnel voor de youngster. “Niet zolang geleden tekende hij zijn eerste profcontract, niet zolang geleden kreeg hij nog maar zijn eerste kansen bij Monaco. Het is omdat hij zo goed is dat het zo snel gaat. Hij had sowieso gespeeld tegen City, zelfs al was Falcao niet geblesseerd.”