Verheyen heeft het niet voor transfers als die van Musonda: "Ze blijven beter langer in BelgiÃ«"

Belgische spelers trekken immers steeds vroeger de grens over, om in de academie van een buitenlandse topclub te belanden. Dat is het geval bij jongens als Musonda (Chelsea), Rigo (PSV), Vanheusden (Inter) en Orel Mangala (Dortmund).

Dat is niet meteen naar de zin van Verheyen. "Ik wordt niet warm van die vroegtijdige vertrekken", aldus de bondscoach in La Dernière Heure. "De opleiding die ze hier kunnen krijgen is even goed als die bij Inter of Monaco. Als ze me om advies vragen zou ik altijd zeggen om in België te blijven, maar ze vragen het me niet."