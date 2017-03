Verheyen zag 'nerveuze' U19 en 'fantastische' Svilar: "Mijn jongens kunnen vÃ©Ã©l beter voetballen"

"Mijn jongens kunnen véél beter voetballen dan wat ze lieten zien. Ze waren heel nerveus" - Gert Verheyen Deel deze quote:

Toch was het niet allemaal hosanna. “Mijn jongens kunnen véél beter voetballen dan wat ze tegen Zweden lieten zien”, ging Verheyen verder. “Ik merkte op voorhand dat ze zeer nerveus waren. En dat terwijl wij (de technische staf, nvdr.) geen druk op hen hadden gelegd. Die eliteronde bereiken is op zich al mooi.”

Maar de jonge Rode Duivels willen meer. “Veel van deze jongens zijn met de U17 succesvol geweest op het WK in Chili. Deze jongens maken deel uit van die generatie en bij hen leeft dan ook het idee dat ze nu naar het EK in Georgië moéten.”

Rugzak in de kleedkamer laten

“Maar dat is niet zo simpel, hé. Voor aanvang van de match tegen Zweden hebben de jongens zichzelf dan ook te veel druk opgelegd. Daardoor zijn we slecht aan de wedstrijd begonnen en hadden we het moeilijk om in ons spel te komen.”

Met het oog op de volgende match in de poulefase – zaterdag tegen Italië – hoopt Verheyen een rustigere ploeg te zien. “Ik hoop dat ze die rugzak in de kleedkamer laten. Want met zoveel gewicht op je schouders en rug spelen, is niet goed.” (lacht)