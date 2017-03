JÃ©rÃ©my Perbet komt terug op de interesse van KRC Genk en een zÃ©Ã©r aanlokkelijk voorstel: "Er volgde een aanbod voor vÃ©Ã©l geld, zowel voor de club als voor mezelf"

Op zijn persbabbel kam de Franse aanvaller van 32 terug op de bewogen winterstop. Begin januari volgde er immers interesse uit het kapitaalkrachtige Dubai. "Er kwam een aanbod voor véél geld - zowel voor de club als voor mezelf", vertelt Perbet bij Het Laatste Nieuws. "We hebben het besproken met het bestuur, mijn makelaar en de coach."

"Er zijn daar enkele misverstanden ontstaan. Maar het belangrijkste was mijn beslissing om in Gent te blijven - dat vond iedereen de beste oplossing. Weet je, het financiële is op mijn leeftijd nog geen prioriteit. Bovendien vond ik de timing, vroeg in de transferperiode, niet goed. En ik wou deze club niet verlaten met het gevoel dat ik hier niet geslaagd ben."

Genk niet besproken

Ook KRC Genk liet in de laatste dagen van de wintermercato zijn belangstelling blijken. "Er was veel interesse uit Frankrijk en België. Onder meer Genk, ja. Maar die voorstellen hebben we zelfs niet besproken. Ik heb meteen nee gezegd."