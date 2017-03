KVO heelt wonden: "Motivatie om Europa in te gaan via play-off 1"

We zullen in play-off 1 goed voor de dag komen - Knowledge Musona Deel deze quote:

Eenzelfde verhaal bij Knowledge Musona. "We hebben nu een tweetal weken de tijd om orde op zaken te stellen. Ik ben er zeker van dat we in de nacompetitie opnieuw goed voor de dag zullen komen."

"Het blijft een straf seizoen voor ons", besluit Landry Dimata. "We hebben dan wel verloren, maar we mogen trots zijn op het feit dat we in de finale hebben gestaan. En dat gaan we ook tonen in play-off 1."