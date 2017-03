Lierse-topschutter De Belder flirt met vertrek, fans reageren: "Dat is het logische sneeuwbaleffect na de gemiste promotie"

In een interview met de Henegouwse regionale zender TéléMB vertelde De Belder het liefst van al naar een club uit de Jupiler Pro League verhuist. "Dat is niet prettig om horen", zegt Gunter Paepen van supportersclub Remember Lierse bij Voetbalkrant.com. "Het is een logisch sneeuwbaleffect na de gemiste promotie. Mensen die twijfels hadden over een vertrek, twijfelen nu nog meer."

De Belder en Joachim vormen een tandem voorin. Als een van de twee vertrekt, zal de andere ook beginnen nadenken.Deel deze quote: Toch begrijpen de fans de persoonlijke situatie van De Belder. "Als hij een stap hogerop kan zetten, moe hij dat doen. Ik vermoed dat De Belder het niveau van eerste klasse aan kan", gaat Jan Van Dyck van SC Lierserollerboys verder. "Verder denk ik niet dat er een leegloop zal volgen." Doelman Mike Vanhamel verlengde zijn contract op het Lisp tot medio 2022. Maar collega-aanvaller Aurélien Joachim zou misschien ook kunnen vertrekken. "De Belder en Joachim vormen een tandem voorin. Als een van de twee vertrekt, zal de andere ook beginnen nadenken", beseft Paepen. "We hadden een samengebald team van talent. Het had dit seizoen moeten gebeuren."