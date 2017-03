Butelle volgend jaar niet meer tussen de palen bij Club? "Waarom niet?"

Intussen klopt Ethan Horvath op de Brugse poort. De jonge Amerikaan van 21 is de toekomst van Club Brugge tussen de palen. Zou Butelle de rol van mentor op zich willen nemen als blijkt dat Horvath beter is? "Waarom niet", aldus Butelle in Het Laatste Nieuws.

"Als de club mij dat zou vragen, tenminste. Maar ik zou er mij wel écht moeten in kunnen vinden." Anders is de Fransman ribbedebie. "Als dat het geval is, zou ik Ethan ook steunen. Zoniet, zou ik vertrekken", klinkt het duidelijk.