Kan dit Club Brugge aan de titel helpen? Club haalt 'geheim wapen' terug

Bij de laatste twee kampioenen, AA Gent en Club Brugge, werd de rol van de mental coach sterk benadrukt. Bij AA Gent was dat psychologe Eva Maenhout, nog steeds in dienst. Bij Club was dat Rudi Heylen, maar die zette een stap terug na de titel.

Volgens de kranten is Heylen, die een andere uitdaging wou, vanaf dinsdag terug in dienst bij Club Brugge. Hij werd door velen genoemd als één van de hoekstenen van de titel. Benieuwd of Club Brugge met hem erbij de titel opnieuw kan pakken.