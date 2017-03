OFFICIEEL: KV Oostende pakt groots uit en haalt Rode Duivel Nicolas Lombaerts weer naar BelgiÃ«

De 32-jarige Lombaerts is de eerste Oostendse transfer voor volgend seizoen. Vrijdag organiseert de club om 11u30 een persconferentie in het Jean De Bohème, Place Aux Foires in Durbuy om de topaankoop voor te stellen. Daar is de volledige kern van KVO momenteel op stage.

De overgang van Lombaerts naar Oostende hing al een tijdje in de lucht. Begin dit jaar liet de centrumverdediger nog verstaan dat de club van Marc Coucke in poleposition lag, ondanks de interesse van andere Belgische topclubs als Anderlecht en Club Brugge. Na de komst van Silvio Proto vorige zomer pakt de West-Vlaamse ploeg in opmars nu opnieuw groots uit.