Leuvense meerderheid reageert: "Ook wij hebben liever een lokale investeerder"

"De beste stuurlui staan aan wal", aldus Ridouani, die grotendeels de bezorgdheid van de oppositie deelt. "Ten eerste blijft de mening van het stadsbestuur dat een lokaal initiatief de voorkeur moet krijgen. OHL is een familiale ploeg, waar je naartoe trekt om te genieten van het voetbal, maar ook om jan en alleman tegen te komen."

De sociale pijler is echt belangrijk. "De club hoort bij het meubilair van de stad. Ten tweede moet de zoektocht naar investeerders open en transparant georganiseerd worden. Wij hebben een lening toegekend die belangrijk is voor het stadion, we zijn dus een belangrijke stakeholder in dit verhaal. Toch misten de we de openheid en informatie die nodig was."