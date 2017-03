Nog geen akkoord over de premies voor de Rode Duivels

Het Laatste Nieuws weet dat er alvast een gesprek was over de premies én dat het constructief verliep. In juni zullen de besprekingen hervat worden voor de wedstrijden tegen Tsjechië en Estland. Als er geen akkoord komt, blijven de hoge premies van 2014 in voege.

Er werd wel duidelijk gemaakt dat die premies voor de volgende campagne drastisch naar omlaag moeten. CEO Steven Martens spendeerde in 2014 maar liefst 60% van het prijzengeld aan de premies.