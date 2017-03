Wat met Witsel? "Hij zal in de ploeg blijven tot hij een slechte match speelt"

De competitie in China is niet de hoogst aangeschreven ter wereld, maar ook nu zal hij wellicht starten tegen Griekenland. "Ik ga ervan uit dat Witsel titularis zal blijven tot hij een mindere match speelt. Of tot het niveau in China hem echt parten begint te spelen", aldus Eddy Snelders.

Hij heeft ook de vervangers voor Witsel al in z'n hoofd, mocht het zover komen. "Voorlopig denk ik dat het beter is dat hij nog speelt. Je kan die positie later ook met Dembélé of Dendoncker invullen, maar Witsel heeft voorlopig de voorkeur." Benieuwd of hij tegen Griekenland op hetzelfde niveau als voordien kan acteren.