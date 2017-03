Stijnen was bijna assistent bij eersteklasser: "Belde me wel honderd keer"

"Er was vorig seizoen de mogelijkheid om bij STVV aan de slag te gaan. Ivan Leko belde me misschien wel honderd keer", aldus Stijn Stijnen in het Laatste Nieuws. "Ik zag dat absoluut zitten, maar het is er niet van gekomen."

Ik heb het voetbal echt nodig -Stijn Stijnen Deel deze quote: Stijnen focust zich nu op het halen van de nodige diploma's. "Ik zit in de laatste rechte lijn om mijn UEFA B-diploma te halen. Binnen twee jaar zou ik mijn Pro License moeten hebben. Ik heb het voetbal echt nodig." Waar zijn ambities liggen, is duidelijk. "Een club uit eerste amateur, of een ambitieuze uit tweede amateur. Maar als ik iemand in 1A kan helpen en me daar goed bij voel... Ik sta voor alles open."