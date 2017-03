Een ploeg zonder sterren? Dat is niks voor Wilmots, hij wil deze klepper erbij

De grote namen zijn weg bij Ivoorkust, waar Eric Bailly van Manchester United momenteel de bekendste pion is. Dat is uiteraard even wennen als je een ploeg met Courtois, De Bruyne, Hazard, Mertens en Lukaku gewend bent.

Één van de eerste werken van Wilmots wordt dan ook het terughalen van sterspeler Yaya Touré. Sinds 2015 zit de 33-jarige ster van Manchester City niet meer bij de nationale ploeg. "Ik heb zijn laatste wedstrijden bij City bekeken en hij is nog altijd top", aldus Wilmots op zijn persconferentie.