Meer nieuws over blessure van Bjorn Engels

Eergisteren was er ineens geen spoor van Engels op het trainingsveld in Marbella. De centrale verdediger moest individueel trainen door last aan de adductoren. Daar is nu een lichte contactuur vastgesteld, maar het zou hem niet beletten om de start van play-off 1 te halen.

Club Brugge springt voorzichtig met hem om en geeft hem deze week nog rust, dinsdag zou hij moeten kunnen hervatten en dan wordt de match tegen AA Gent geen probleem.