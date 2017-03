Deze (Star Wars vs 300) tifo van de Belgium Ultras werd door de UEFA verboden wegens te agressief

De Ultras stuurden dan ook een perscommuniqué om hun verbazing en ontgoocheling uit te drukken. "Naar aanleiding van de topmatch in groep H : België - Griekenland, wilden wij in blok E in het koning Boudewijnstadion een tifo realiseren. Zoals we dat nu al 5 jaar regelmatig doen."

De tifo beelt Darth Maul (Star Wars) uit die Leonidas (uit de film 300) van angst laat zweten. "Na verschillende vergaderingen met 1895 en de voetbalbond kreeg ons project groen licht van de bond. We kochten het materiaal aan, begonnen te ontwerpen en nu komt het slechte nieuws! UEFA heeft onze tifo verboden op vraag van de Griekse voetbalbond. Ons ontwerp was nochtans niet agressief noch provocerend naar de Griekse ploeg toe."

"Zoals jullie kunnen zien op de tekening, dit soort tifo is elk weekend te zien in onze Belgische competitie of elders in Europa. Door de laattijdige mededeling van deze beslissing is de tijd veel te kort geworden om nog aan een ander ontwerp te werken. Helaas moeten we jullie dan ook melden dat er, tenminste deze zaterdag, geen tifo zal zijn bij het oplopen van de spelers."