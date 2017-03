Dit zijn de vijf (grote) Vlaamse kandidaat-overnemers van OHL (met verrassende naam)

De vijf Vlaamse ondernemers die voetbalclub OH Leuven willen overnemen, zijn bekend. Het gaat om Bob Verbeeck (Golazo), Jean-Baptiste Claes (JBC), Bart De Smet (Ageas), Michel Vanstallen (Dorian) en ondernemer Walter Vangoidsenhoven. Vijf grote Vlaamse spelers dus, die het nodige geld zeker bij elkaar kunnen brengen.

Vooral de naam van Bart De Smet is opvallend, want hij was al een tijdje bestuurder bij de club, maar vertrok met ruzie na een conflict over geld dat hij zou investeren in OHL, weet De Tijd. Het is de groep Leuvenaars onder de naam 'OHL op Dreef' die de investeerders bij elkaar zocht. Op 1 april willen ze een tegenbod lanceren, maar dat is moeilijk door het exclusiviteitscontract met de Chinezen.