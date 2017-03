Onze droomelf voor BelgiÃ« tegen Griekenland ... al raakten we het niet eens!

Onze droomelf voor België tegen Griekenland ... al raakten we het niet eens!

door Aernout Van Lindt

Dit zijn onze Rode Duivels voor het treffen met Griekenland

Foto: AVL

De Rode Duivels spelen op zaterdagavond in het Koning Boudewijnstadion tegen Griekenland. Wie Martinez vermoedelijk gaat opstellen? Dat komt u later te weten op onze webstek, maar we lieten onze analisten alvast hun opstelling maken.

Kevin De Bruyne viel vrijdag nog uit met een blessure en is hoogst twijfelachtig, maar onze beider mannen kozen ervoor om hem voorlopig voor de zekerheid toch nog te laten staan. Als hij moet vervangen worden, dan zou dat door Nainggolan moeten worden - los van op welke positie op het veld dat dan ook zou moeten gebeuren. De volledige analyse én de veldjes kan je in onze video vinden. Zegt u het maar: in welk team kan jij je het beste vinden? Opgelet: het laden van de beelden kan even duren!