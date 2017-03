Toptalent Club Brugge door achterpoortje weg? 'Hij is einde contract en het is nog maar de vraag ...'

Fran Brodic zit inmiddels aan meer dan 30 doelpunten bij de beloften en ook nog een resem assists. De club-fans vroegen zich al langer af waarom hij niet bij de A-kern zit. Een paar weken geleden mocht de aanvaller opnieuw even opdraven op training bij Preud'homme, maar al snel zat hij opnieuw bij de beloften.

Einde contract?

En er is meer: volgens Het Laatste Nieuws zou hij nog steeds niet brengen wat Preud'homme er van zou willen. Die zou benadrukt hebben dat het 'maar om beloftenniveau' gaat. Te weinig kracht, werklust en snelheid? Het blijven de werkpunten van Brodic. En zo lijkt de Kroaat niet meteen op kansen te moeten rekenen.

Nog volgens de krant is Brodic bovendien einde contract bij blauw-zwart, waardoor hij mogelijk door een achterpoortje zou kunnen verdwijnen uit Jan Breydel. Het is nog maar de vraag of zijn contract zal verlengd worden, al plegen andere bronnen te spreken van een contract tot 2019.