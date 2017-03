Amateurs leggen bom onder topwedstrijden op zondag: bye bye Gent - Club Brugge?

Wij zijn daar de dupe vanDeel deze quote:

Een topper tussen Gent en Club Brugge of Anderlecht? Dat houdt vooral veel mensen weg bij de amateurwedstrijden in het Vlaamse land. “Om 18 uur zou dat nog kunnen eventueel, maar om 14.30 uur is dit echt niet wenselijk”, aldus Gilbert Timmermans – voorzitter van Voetbal Vlaanderen in Het Nieuwsblad. "Wij zijn daar de dupe van, want veel mensen zitten dan in de zetel thuis."

“Dat moment willen we graag vrijhouden voor het amateurvoetbal. Dat is in verschillende andere landen sowieso al het geval”, is Timmermans duidelijk. Rest de vraag hoe ze daarover denken bij de topclubs, want een zondagnamiddagmatch is ook voor hen extra rendabel.