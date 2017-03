Weiler laat Ã©Ã©n jongere met mondjesmaat proeven van profvoetbal

Hannes Delcroix, die ook al tijdens de stage indruk maakte op René Weiler, mocht de rangen van de A-kern komen versterken. Delcroix is één van de jongeren waar Weiler veel toekomst in ziet en hij wil hem ook met mondjesmaat laten kennismaken met het profvoetbal.

Anderlecht reageerde na de stage onmiddellijk en gaf de 17-jarige verdediger een nieuw en verbeterd contract. Mogelijk mag hij volgend seizoen elke training met de A-ploeg meedoen, nu is dat nog sporadisch.

Ook aanwezig op Neerpede: Kara Mbodji. De Senegalees zijn paspoort was niet in orde, waardoor hij met zijn nationale ploeg niet kon meespelen in Engeland.