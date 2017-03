Zijn de Rode Duivels bereid in te leveren? Vertonghen antwoordt duidelijk: "Een knuffel?"

"Ik ben ervan overtuigd dat we een oplossing zullen vinden", aldus Jan Vertonghen. "We willen allemaal dat er zo snel mogelijk een akkoord bereikt wordt. De spelersgroep heeft dat ook aangegeven. En onze prestaties zullen er niet onder lijden", aldus Vertonghen.

Die toegevingen zullen echter niet gepaard gaan met een andere compensatie. "Wat we in de plaats krijgen? Een knuffel misschien", lachte Vertonghen. "We weten wat er aan de hand is en we willen meewerken."