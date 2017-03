Griekse ploeggenoot van Nainggolan deinst niet terug: "Hij is een topspeler, maar god is hij nu ook weer niet"

Manolas deinst alvast niet achteruit van het idee dat hij tegen Il Ninja kan uitkomen. "Ik weet niet of Radja zal spelen morgen. Hij is een topspeler, maar god is hij nu ook weer niet", stelde de zelfzekere Griek.

"Het klopt dat België met Hazard en De Bruyne enkele spelers mist, maar ze hebben genoeg kwaliteiten om dat op te vangen. Wij willen ons echter concentreren op ons eigen spel, onafhankelijk van wie er bij België speelt of niet. België staat in de groep op nummer 1, maar dat wil niet zeggen dat we op voorhand verloren zijn. Wij hebben ook topspelers in onze rangen. In voetbal is alles mogelijk," aldus Manolas.