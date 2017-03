Wegen Genk en speler die groot deel seizoen basisspeler was, scheiden

Deze winter haalde Genk nog Mathew Ryan nadat Bizot in de eerste helft van het seizoen niet kon overtuigen. In het contract van de Nederlander stond een optie op een extra jaar, maar Genk besliste om die niet te lichten.

"Bizot kwam in juli 2014 over van FC Groningen en speelde 74 wedstrijden voor KRC Genk. Als titularis stond hij twee seizoenen in doel. Met zijn positieve attitude was Marco een modelprof, zowel op het terrein als ernaast", klinkt het in een officieel communiqué. "KRC Genk bedankt Marco voor zijn inzet en wenst hem veel succes in zijn verdere carrière."