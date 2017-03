Preud'homme niet echt optimistisch over terugkeer Izquierdo

José Izquierdo is de belangrijkste afwezige, al traint die wel individueel op stage. Maar dat wil niet zeggen dat zijn blessure sneller genezen zal zijn. "We moeten oppassen dat we zijn herstel niet te snel willen opdrijven", zegt hij in Het Nieuwsblad.

De prognose op dit moment is dat hij drie wedstrijden nog zal missen, maar het kunnen er ook vijf zijn. "Op dit moment maakt hij alleen nog gecontroleerde bewegingen. Dat gaat goed, maar in voetbal maak je wel het verschil met ongecontroleerde bewegingen", vertelde Preud'homme nog.